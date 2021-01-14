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Названі ціни на комуналку
в країнах Східної Європи

Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:32

Думаю на следующих выборах народ покажет как он относится к власти подымающей до небес тарифы относительно наших доходов и еще разкрывает свой поганый рот на то что украинцы слишком много едят
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35

Комуналка в польше около 100евро,но зарплата выше украинской в разы.мне же принесли за 56квадратов платежку в 3500грн,а это 110евро...только за теплосеть.а еще свет,газ,мусор,управляющая компания.и того 156 евро...за квартирку в провинциальном городке...жесть...почувствуй себя европейцем)))
sergprokop71
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:57

Re: Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи

  asurovv960 написав:Думаю на следующих выборах народ покажет как он относится к власти подымающей до небес тарифы относительно наших доходов

Так каждые выборы показывает: то за русский язык проголосует, то за клоуна.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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