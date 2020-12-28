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Країни, річний ВВП яких менший за статки Ілона Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск є одним з найбагатших людей на планеті й посідає друге місце в рейтингу Forbes після засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Ерудит-мільярдер найбільш відомий як керівник компанії з виробництва електромобілів Tesla і приватної ракетної компанії SpaceX. Згідно з рейтингом Forbes, на цей момент його статок складає 184 мільярди доларів.
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