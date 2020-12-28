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Країни, річний ВВП яких менший за статки Ілона Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск є одним з найбагатших людей на планеті й посідає друге місце в рейтингу Forbes після засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Ерудит-мільярдер найбільш відомий як керівник компанії з виробництва електромобілів Tesla і приватної ракетної компанії SpaceX. Згідно з рейтингом Forbes, на цей момент його статок складає 184 мільярди доларів.
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R2
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Додано: Нед 17 січ, 2021 00:05
Редакторы finance.ua постоянно удивляют.
"...африканских стран, среди которых Кения, Эфиопия, Гватемала"
С каких пор Гватемала в Африке?
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rostik_sobol
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:58
rostik_sobol Еще десяток таких Илонов и они смогут кормить всю планету, зачем нужны государства если есть такие кормильцы!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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spread
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:47
Оно конечно познавательно, но не совсем корректно сравнивать стоимость корпорации с ВВП, совсем разные темы по сути.
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