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Експерти розповіли, як
зміняться подорожі в 2021 році

Експерти розповіли, як зміняться подорожі в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 05:45

Експерти розповіли, як зміняться подорожі в 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Експерти з туризму та індустрії гостинності спрогнозували, як зміниться формат подорожей в 2021 році, враховуючи пандемію коронавірусу і майбутню вакцинацію.

Дивися повний текст Експерти розповіли, як зміняться подорожі в 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 05:45

бред!!!
grig90vic
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