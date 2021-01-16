Експерти з туризму та індустрії гостинності спрогнозували, як зміниться формат подорожей в 2021 році, враховуючи пандемію коронавірусу і майбутню вакцинацію.
Дивися повний текст Експерти розповіли, як зміняться подорожі в 2021 році.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 05:45
Експерти розповіли, як зміняться подорожі в 2021 році
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Дивися повний текст Експерти розповіли, як зміняться подорожі в 2021 році.
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