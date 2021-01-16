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Імпорт сиру в Україну в 2020
році збільшився майже вдвічі

Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:11

Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт сиру в Україні в 2020 році зріс з 23,7 тис. Тонн до 46,7 тис. Тонн.

Дивися повний текст Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:11

наші ціни вищі подекуди світових бо низька продуктивність праці, ну а в маг-нах через велику жадність реалізаторів заробити на малій кількості через бідність населення.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:33

Re: Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвіч

В 2020 році купляли тільки польські, голандські та французські сири.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35

Браво!!! Давайте еще повышайте налоги и тарифы. Чтобы продукты дешевле было из США возить чем здесь производить. Польше и Турции с Китаем наши производители по себестоимости и ценам уже проиграли. Про качество вообще молчу.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:44

Потому что качество украинских сыров, даже недешёвых, весьма посредственное. Такое впечатление, что они от сырного продукта недалеко ушли, будто в одном котле сварены.
phantom_systems
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