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Імпорт сиру в Україну в 2020
році збільшився майже вдвічі

Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:11

Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт сиру в Україні в 2020 році зріс з 23,7 тис. Тонн до 46,7 тис. Тонн.

Дивися повний текст Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:11

наші ціни вищі подекуди світових бо низька продуктивність праці, ну а в маг-нах через велику жадність реалізаторів заробити на малій кількості через бідність населення.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:33

Re: Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвіч

В 2020 році купляли тільки польські, голандські та французські сири.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35

Браво!!! Давайте еще повышайте налоги и тарифы. Чтобы продукты дешевле было из США возить чем здесь производить. Польше и Турции с Китаем наши производители по себестоимости и ценам уже проиграли. Про качество вообще молчу.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:44

Потому что качество украинских сыров, даже недешёвых, весьма посредственное. Такое впечатление, что они от сырного продукта недалеко ушли, будто в одном котле сварены.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:21

угробили поголовье скота, молока нет в Украине. Корма дорогущие, гос.закупки молока - копеечные. Селянам нечем кормить корову.
Нет сырья для производства сыра.
То же и с мясом.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:58

а ещё говорят, что плохо живётся. Вместо нормальных укр.сыров за 120 грн покупают импортные за 200-400. Спасибо Зеленскому за повышение уровня жизни.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:16

  maksymzp88 написав:а ещё говорят, что плохо живётся. Вместо нормальных укр.сыров за 120 грн покупают импортные за 200-400. Спасибо Зеленскому за повышение уровня жизни.

нормальные украинские сыры от 250грн, а это сырные продукты которые страшно и абсолютно не нужно есть.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:19

Re: Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвіч

ну а чего жаловаться? хотели ассоциацию - ловите ассоциацию с нулевыми пошлинами. А поставили бы этим жлобам с эвропы квоты - ух, как взвыли бы.
Импортные сыры дешевые, бо сельхоз там дотируется, и кредиты на развитие очень дешевые. Раньше это легко было "полечить" антидемпинговыми пошлинами, теперь нельзя.
по итогу, здобулы - как верно писали выше и коров то перерезали.
sequence
 
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