Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі
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sequence написав:ну а чего жаловаться? хотели ассоциацию - ловите ассоциацию с нулевыми пошлинами. А поставили бы этим жлобам с эвропы квоты - ух, как взвыли бы. Импортные сыры дешевые, бо сельхоз там дотируется, и кредиты на развитие очень дешевые. Раньше это легко было "полечить" антидемпинговыми пошлинами, теперь нельзя. по итогу, здобулы - как верно писали выше и коров то перерезали.
А у нас будто сельхоз не дотируется, все помнят миллиарды дотаций "нашей рябе", а еще есть дармовая аренда земли, дармовая рабочая сила, земля самая плодючая, НДС сельхоз производители как я помню не платят (или частично, мутки какие-то), нормы выращивания и содержания курей у нас попроще чем в ЕС итд. При том что наши крупные сх. производители кредиты все берут в западных банках под их проценты. Техника - туда же в лизинг по копеечные проценты.