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Імпорт сиру в Україну в 2020
році збільшився майже вдвічі

Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:28

  sequence написав:ну а чего жаловаться? хотели ассоциацию - ловите ассоциацию с нулевыми пошлинами. А поставили бы этим жлобам с эвропы квоты - ух, как взвыли бы.
Импортные сыры дешевые, бо сельхоз там дотируется, и кредиты на развитие очень дешевые. Раньше это легко было "полечить" антидемпинговыми пошлинами, теперь нельзя.
по итогу, здобулы - как верно писали выше и коров то перерезали.

А у нас будто сельхоз не дотируется, все помнят миллиарды дотаций "нашей рябе", а еще есть дармовая аренда земли, дармовая рабочая сила, земля самая плодючая, НДС сельхоз производители как я помню не платят (или частично, мутки какие-то), нормы выращивания и содержания курей у нас попроще чем в ЕС итд. При том что наши крупные сх. производители кредиты все берут в западных банках под их проценты. Техника - туда же в лизинг по копеечные проценты.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:20

Re: Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвіч

  BIGor написав:А у нас будто сельхоз не дотируется..
дотируются избранные. В тот то и проблема, те кто у корыта и имеют лоббистов в раде и знакомы со всеми президентами. Мы же о молочных продуктах, вроде, говорили?
https://antikor.com.ua/articles/393109- ... _molochnog
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