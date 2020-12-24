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Як перевірити онлайн
свої податкові платежі

Як перевірити онлайн свої податкові платежі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:32

Як перевірити онлайн свої податкові платежі

Пропонуємо до обговорення:
Перевірити, чи всі розрахунки з бюджетом зроблені вчасно та в повному обсязі, можна в Електронному кабінеті платника.

Дивися повний текст Як перевірити онлайн свої податкові платежі.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:32

"Ответ на Запрос налогоплательщику направляется через Электронный кабинет не позднее _пятнадцати рабочих дней_ со дня его получения" - практичность просто зашкаливает!
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