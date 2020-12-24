Перевірити, чи всі розрахунки з бюджетом зроблені вчасно та в повному обсязі, можна в Електронному кабінеті платника.
Дивися повний текст Як перевірити онлайн свої податкові платежі.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 14:32
Як перевірити онлайн свої податкові платежі
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Дивися повний текст Як перевірити онлайн свої податкові платежі.
Додано: Нед 17 січ, 2021 14:32
"Ответ на Запрос налогоплательщику направляется через Электронный кабинет не позднее _пятнадцати рабочих дней_ со дня его получения" - практичность просто зашкаливает!
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:52
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