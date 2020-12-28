З 1 січня цього року розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами протягом 2020 року.
Дивися повний текст Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі, необхідно задекларувати доходи.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:55
Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі, необхідно задекларувати доходи.
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