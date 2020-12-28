З 1 січня цього року розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами протягом 2020 року.
Дивися повний текст Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі, необхідно задекларувати доходи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:55
Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі, необхідно задекларувати доходи.
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:41
доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров, и доходы от предоставления собственных земельных участков в аренду другому физическому лицу, подлежат обложению НДФЛ по ставке 18 % и военным сбором по ставке 1,5 %.
Ну что, давайте свозите каждый 5-й мешок пшеницы и картошки под ВР или администрацию президента. Зато Косюкам, Ахметовым, Коломойским и Фирташам не то что налоги не нужно платить, а наоборот, государство еще и дотации им доплачивает за то что они у нас есть
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:49
Re: Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі,.
Перепись полварениковых?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|