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Особам, які одноосібно обробляли
понад 2 гектари землі,...

Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:55

Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі,...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня цього року розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами протягом 2020 року.

Дивися повний текст Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі, необхідно задекларувати доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:56

Докатились...Ну,не олигархам же свои доходы декларировать.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:41

доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров, и доходы от предоставления собственных земельных участков в аренду другому физическому лицу, подлежат обложению НДФЛ по ставке 18 % и военным сбором по ставке 1,5 %.
Ну что, давайте свозите каждый 5-й мешок пшеницы и картошки под ВР или администрацию президента. Зато Косюкам, Ахметовым, Коломойским и Фирташам не то что налоги не нужно платить, а наоборот, государство еще и дотации им доплачивает за то что они у нас есть
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:49

Re: Особам, які одноосібно обробляли понад 2 гектари землі,.

Перепись полварениковых?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:28

Привет Гетманцеву..... вот как собирает налоги ....
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:11

Нашли кого доить, 2 гектара с учетом сенокоса и сада, это вообще ничего, прокормить семью максимум, там даже продавать нечего.

Нульовку можно подать. Вместо дотаций в село - налоги. А потом удивляются, почему села мрут.
egor6508
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