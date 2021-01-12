В грудні 2020 року середня ціна виставлених на продаж приватних будинків у Києві склала 28419 грн. за 1 кв. м.
Дивися повний текст Скільки коштують приватні будинки у Києві (інфографіка).
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Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35
Скільки коштують приватні будинки у Києві (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштують приватні будинки у Києві (інфографіка).
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35
В Киеве для дома первейшее значение имеет место.
Если с 2014 года в 2 раза выросла площадь застройки многоэтажками, то соответственно нормальных мест где есть частные дома стало намного меньше.
Отсюда и рост цен на хорошие локации и падение на откровенные "мусорные".
А в целом - средняя температура по больнице.
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