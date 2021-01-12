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Скільки коштують приватні
будинки у Києві (інфографіка)

Скільки коштують приватні будинки у Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35

Скільки коштують приватні будинки у Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В грудні 2020 року середня ціна виставлених на продаж приватних будинків у Києві склала 28419 грн. за 1 кв. м.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:35

В Киеве для дома первейшее значение имеет место.
Если с 2014 года в 2 раза выросла площадь застройки многоэтажками, то соответственно нормальных мест где есть частные дома стало намного меньше.
Отсюда и рост цен на хорошие локации и падение на откровенные "мусорные".
А в целом - средняя температура по больнице.
ukrprom2014
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