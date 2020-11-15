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LinkedIn опублікував топ найбільш затребуваних професій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 19:47
Пропонуємо до обговорення:
У звіті - сплеск найму медичних працівників, працівників у сфері електронної комерції, експертів з інклюзії та багатьох інших.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:47
ха-ха, пафосно, однако,
п.1 конспирологи называют "биороботы"
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cohan
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