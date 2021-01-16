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В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні за перші три місяці цього року знизиться з 28,4 до 27,6 гривень/долар.
Дивися повний текст В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз Reuters
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R2
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:21
долги отдавать надо - доллар будет расти.
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zloy_ukr
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:30
А як щодо ціни на газ?
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sergnemo68
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