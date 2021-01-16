Курс долара в Україні за перші три місяці цього року знизиться з 28,4 до 27,6 гривень/долар.
Дивися повний текст В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз Reuters.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:21
В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз...
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Дивися повний текст В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз Reuters.
Додано: Нед 17 січ, 2021 21:06
Ясно, спасибо за предупреждение, завтра пойду куплю баксов на все : )
Додано: Пон 18 січ, 2021 01:39
А в кінці минулого року за рахунок високої ставки держоблігацій гривня суттєво зміцнилась- приблизно від 27 до 23 за долар...
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