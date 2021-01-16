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В Україні до весни помітно
подешевшає долар - прогноз...

В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:21

В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні за перші три місяці цього року знизиться з 28,4 до 27,6 гривень/долар.

Дивися повний текст В Україні до весни помітно подешевшає долар - прогноз Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:21

долги отдавать надо - доллар будет расти.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:30

А як щодо ціни на газ?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:06

Ясно, спасибо за предупреждение, завтра пойду куплю баксов на все : )
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 01:39

А в кінці минулого року за рахунок високої ставки держоблігацій гривня суттєво зміцнилась- приблизно від 27 до 23 за долар...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:13

Значит будет рости.
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:40

Если так говорят - срочно нужно бежать покупать доллар.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:57

Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё к весне заметно подешевеет?
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