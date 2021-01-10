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Заповіт чи дарування: українцям пояснили, як краще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:33
Пропонуємо до обговорення:
Щоб передати своє майно іншому власнику, можна скласти заповіт або скористатися послугою дарування.
Дивися повний текст Заповіт чи дарування: українцям пояснили, як краще вирішити майнові питання
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