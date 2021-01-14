На виставці Consumer Electronics Show 2021 розробники з Сан-Франциско, США, представили окуляри зі змінною оптичною силою лінз.
Дивися повний текст Розроблено окуляри, діоптрії яких можна змінювати (відео).
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Додано: Нед 17 січ, 2021 23:13
Розроблено окуляри, діоптрії яких можна змінювати (відео)
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Дивися повний текст Розроблено окуляри, діоптрії яких можна змінювати (відео).
Додано: Нед 17 січ, 2021 23:13
Та не дизайн как 50х. С таким ретро только бабушки и фрики будут шастать.
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