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Розроблено окуляри, діоптрії
яких можна змінювати (відео)

Розроблено окуляри, діоптрії яких можна змінювати (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:13

Розроблено окуляри, діоптрії яких можна змінювати (відео)

Пропонуємо до обговорення:
На виставці Consumer Electronics Show 2021 розробники з Сан-Франциско, США, представили окуляри зі змінною оптичною силою лінз.

Дивися повний текст Розроблено окуляри, діоптрії яких можна змінювати (відео).
R2
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Та не дизайн как 50х. С таким ретро только бабушки и фрики будут шастать.
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:46

Китайці давно вже продають такі.
philippedcnr
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:59

philippedcnr
Причем по 140 грн. https://bigl.ua/sc-3638120-ochki-s-regu ... j-dioptrij
:D :D :D
Joоke
 
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