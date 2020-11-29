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Panasonic представила
голографічний дисплей для...

Panasonic представила голографічний дисплей для...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:53

Panasonic представила голографічний дисплей для...

Пропонуємо до обговорення:
До списку представлених на міжнародній виставці CES 2021 оригінальних цифрових рішень приєднався новий продукт компанії Panasonic Automotive — голографічний дисплей з функціями доповненої реальності для автомобілів.

Дивися повний текст Panasonic представила голографічний дисплей для автомобілів нового покоління.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:53

Подумалось:
если гипотетически представить что Panasonic оказывается украинской компанией, имеет здесь юрадрес, основные людские и производственные мощности. Когда она с нашими чинушами-идиотами (не президентами-мерами, а "на местах") обанкротится и начнет зарабатывать - продавать китайские утюги и кастрюли?
slonslon
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