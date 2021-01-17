RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На фінансування партій у
2021 році передбачено 697...

На фінансування партій у 2021 році передбачено 697...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:15

На фінансування партій у 2021 році передбачено 697...

Пропонуємо до обговорення:
На фінансування НАЗК передбачено 1,144 млрд гривень.

Дивися повний текст На фінансування партій у 2021 році передбачено 697 мільйонів гривень: хто і скільки отримає.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92121
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:15

Один из самых отвратительных законов. Непонятно за какой хрен им такое счастье + дискриминация.
Igorten
 
Повідомлень: 4238
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:24

а шо за надбавка ?? по "гендерной квоте" ...
Ещё бы за цвет глаз добавки делалию
Марта
 
Повідомлень: 187
З нами з: 24.11.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:51

А потом дефицит бюджета - налоги подымай. За кой "хер" я со своих налогов должен держать партии которые мне в упор не нравятся.
Українець
 
Повідомлень: 82
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:01

  Українець написав:А потом дефицит бюджета - налоги подымай. За кой "хер" я со своих налогов должен держать партии которые мне в упор не нравятся.

Так те партии не вы содержите :) -- Те партии содержат те, кому они нравятся -- как-то ж они проходной балл набрали...
_hunter
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:30

Квоты на негров еще не хватает, а так норм.
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі
R2 » Нед 17 січ, 2021 12:11
7 402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 09:16
unicdima
Які київські дороги будуть ремонтувати у 2021 році
R2 » П'ят 15 січ, 2021 22:31
2 178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:13
p_a_l
Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентував смартфони...
R2 » П'ят 15 січ, 2021 23:13
1 119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:13
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.