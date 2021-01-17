На фінансування НАЗК передбачено 1,144 млрд гривень.
Дивися повний текст На фінансування партій у 2021 році передбачено 697 мільйонів гривень: хто і скільки отримає.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:15
На фінансування партій у 2021 році передбачено 697...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На фінансування партій у 2021 році передбачено 697 мільйонів гривень: хто і скільки отримає.
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:15
Один из самых отвратительных законов. Непонятно за какой хрен им такое счастье + дискриминация.
Додано: Пон 18 січ, 2021 11:24
а шо за надбавка ?? по "гендерной квоте" ...
Ещё бы за цвет глаз добавки делалию
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:51
А потом дефицит бюджета - налоги подымай. За кой "хер" я со своих налогов должен держать партии которые мне в упор не нравятся.
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:01
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