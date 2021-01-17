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На фінансування партій у 2021 році передбачено 697...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:15
Пропонуємо до обговорення:
На фінансування НАЗК передбачено 1,144 млрд гривень.
Дивися повний текст На фінансування партій у 2021 році передбачено 697 мільйонів гривень: хто і скільки отримає
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R2
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:15
Один из самых отвратительных законов. Непонятно за какой хрен им такое счастье + дискриминация.
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Igorten
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Додано: Пон 18 січ, 2021 11:24
а шо за надбавка ?? по "гендерной квоте" ...
Ещё бы за цвет глаз добавки делалию
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Марта
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Додано: Пон 18 січ, 2021 12:51
А потом дефицит бюджета - налоги подымай. За кой "хер" я со своих налогов должен держать партии которые мне в упор не нравятся.
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Українець
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:01
Українець написав:
А потом дефицит бюджета - налоги подымай. За кой "хер" я со своих налогов должен держать партии которые мне в упор не нравятся.
Так те партии не вы содержите
-- Те партии содержат те, кому они нравятся -- как-то ж они проходной балл набрали...
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_hunter
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:30
Квоты на негров еще не хватает, а так норм.
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Конрад Карлович
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:49
Конрад Карлович написав:
Квоты на негров еще не хватает, а так норм.
Ну вы батенька расист, какие негры ? Афроукраинцы
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Igorten
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:44
_hunter написав: Українець написав:
А потом дефицит бюджета - налоги подымай. За кой "хер" я со своих налогов должен держать партии которые мне в упор не нравятся.
Так те партии не вы содержите
-- Те партии содержат те, кому они нравятся -- как-то ж они проходной балл набрали...
Ну если я не содержу - можно я не буду платить налоги ???
Вы опрос среди населения проводили, хотят ли они содержать ???? Или лично спрашивали П. К . и А. ???
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Українець
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:49
Українець написав: _hunter написав: Українець написав:
А потом дефицит бюджета - налоги подымай. За кой "хер" я со своих налогов должен держать партии которые мне в упор не нравятся.
Так те партии не вы содержите
-- Те партии содержат те, кому они нравятся -- как-то ж они проходной балл набрали...
Ну если я не содержу - можно я не буду платить налоги ???Вы опрос среди населения проводили, хотят ли они содержать
???? Или лично спрашивали П. К . и А. ???
Нельзя: это нецелевой налог.
А их мнение никому не интересно: партия необходимые голоса набрала -- нужно содержать.
Не хотите содержать "левые" партии? -- занимайтесь анти-агитацией.
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_hunter
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:28
_hunter написав:
нужно содержать
Вопрос: кому нужно ?
Очередной закон принятый под себя (у нас в принципе все законы принимаются под кого то, и этот кто то явно не граждане Украины), вот только Петя очень рассчитывал подольше задержаться, не вышло.
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Igorten
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