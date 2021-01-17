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На фінансування партій у
2021 році передбачено 697...

На фінансування партій у 2021 році передбачено 697...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:11

697 мил!!!!!!! Из бюджета!!! Наши налоги!!!
Галина441
 
Повідомлень: 229
З нами з: 02.10.19
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