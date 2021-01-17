|
|
На фінансування партій у 2021 році передбачено 697...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:11
697 мил!!!!!!! Из бюджета!!! Наши налоги!!!
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему