Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.
Дивися повний текст Кабмін знизив ціни на газ для населення.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26
Кабмін знизив ціни на газ для населення
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Дивися повний текст Кабмін знизив ціни на газ для населення.
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