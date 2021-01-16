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Кабмін знизив ціни
на газ для населення

Кабмін знизив ціни на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26

Кабмін знизив ціни на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

Дивися повний текст Кабмін знизив ціни на газ для населення.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26

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unicdima
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