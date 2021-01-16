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Кабмін знизив ціни
на газ для населення

Кабмін знизив ціни на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26

Кабмін знизив ціни на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

Дивися повний текст Кабмін знизив ціни на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26

Це зрада чи перемога?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:00

Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення

6.99
такая цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года;


1) а какая цена будет действовать за потребленные объемы газа с 01 января до 31 января 2021 года, счета за которые приходят в начале февраля (и тариф за январь был озвучен поставщиками в конце декабря)?
2) а как же там обеспокоенность нашего родненького мвф-ушки? Валерияночка не нужна?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:19

не-не-не - идите вы кобыле в трещину с таким решением - ограничивайте макс маржу для госкомпании нафтогаз причем навсегда, а не до какой-то даты и пересматривайте цену на газ за январь. От тогда будет по феншую. А так это всё фикция.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:26

Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення

  Alex2007 написав:а какая цена будет действовать за потребленные объемы газа с 01 января до 31 января 2021 года
поставлю по счетчику потребление за январь 0 кубов,а там будем посмотреть...
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:15

Бу-га-га.
с 1 февраля 2021... А почему не с 1 июня? Пик потребления - январь.
Дешевый популизм от слуг народа.

Удивляет другое: у киевгазэнерджи в январе газ по 9,875, а у Ясно, например, на 2.50 дешевле. Как так можно?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:29

А про доставку уже "ни пари з вуст".шмыгаль обещал 1.69гр.брехуны?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:30

Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення

  Подолянин написав:с 1 февраля 2021... А почему не с 1 июня? Пик потребления - январь.

С чего вдруг он пик если в январе часто-густо плюсовая температура?
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vitaliy_berdinskikh
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