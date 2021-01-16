Уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.
Дивися повний текст Кабмін знизив ціни на газ для населення.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26
Кабмін знизив ціни на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін знизив ціни на газ для населення.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:00
Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення
6.99
1) а какая цена будет действовать за потребленные объемы газа с 01 января до 31 января 2021 года, счета за которые приходят в начале февраля (и тариф за январь был озвучен поставщиками в конце декабря)?
2) а как же там обеспокоенность нашего родненького мвф-ушки? Валерияночка не нужна?
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:19
не-не-не - идите вы кобыле в трещину с таким решением - ограничивайте макс маржу для госкомпании нафтогаз причем навсегда, а не до какой-то даты и пересматривайте цену на газ за январь. От тогда будет по феншую. А так это всё фикция.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:26
Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:15
Бу-га-га.
с 1 февраля 2021... А почему не с 1 июня? Пик потребления - январь.
Дешевый популизм от слуг народа.
Удивляет другое: у киевгазэнерджи в январе газ по 9,875, а у Ясно, например, на 2.50 дешевле. Как так можно?
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:30
Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення
С чего вдруг он пик если в январе часто-густо плюсовая температура?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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