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Кабмін знизив ціни
на газ для населення

Кабмін знизив ціни на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:48

  zarturags написав:Всеодно всі поспригували з облгазів фірташа і далі будуть з них спригувати.


Кто все? 3 калеки?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02

Шулеры за работой.Следующий тарифный майдан похоже,будет посеръёзней,и сметёт власть.
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