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Кабмін знизив ціни на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:48
zarturags написав:
Всеодно всі поспригували з облгазів фірташа і далі будуть з них спригувати.
Кто все? 3 калеки?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02
Шулеры за работой.Следующий тарифный майдан похоже,будет посеръёзней,и сметёт власть.
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