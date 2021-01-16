Кто все? 3 калеки?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:48
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02
Шулеры за работой.Следующий тарифный майдан похоже,будет посеръёзней,и сметёт власть.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:08
Вы явно оперируете справочником Стеля.
А я показаниями своего газового счетчика. Последние 5 лет в январе газа уходило больше. Иногда - существенно.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:29
Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення
Я явно живу не один десяток лет в Харькове и помню немало лет когда на новый год шел дождь. Про прошлый год и напоминать как-то странно - вроде все ещё должны помнить.
Про то что в районе Одессы даже снег не всегда зимой бывает - знаю хоть и не живу там. Просто как-то раз приехал туда зимой и гулял по парку Шевченко без единого пятнышка снега. Потому некоторые водители южных регионов типа Одессы, Николаева выступают против обязательной зимней резины - она им просто не нужна.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|