Кто все? 3 калеки?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:48
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02
Шулеры за работой.Следующий тарифный майдан похоже,будет посеръёзней,и сметёт власть.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:08
Вы явно оперируете справочником Стеля.
А я показаниями своего газового счетчика. Последние 5 лет в январе газа уходило больше. Иногда - существенно.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:29
Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення
Я явно живу не один десяток лет в Харькове и помню немало лет когда на новый год шел дождь. Про прошлый год и напоминать как-то странно - вроде все ещё должны помнить.
Про то что в районе Одессы даже снег не всегда зимой бывает - знаю хоть и не живу там. Просто как-то раз приехал туда зимой и гулял по парку Шевченко без единого пятнышка снега. Потому некоторые водители южных регионов типа Одессы, Николаева выступают против обязательной зимней резины - она им просто не нужна.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:34
О чём идёт речь вообще? Всем желающим дали возможность летом-осенью сменить поставщика. Смена поставщика занимала 15 минут работы в интернете. Даже не надо было вставать из-за стола и куда-то ехать\идти.
Я сейчас покупаю газ по 5,66 с учётом доставки.
Разве проще майданить?
Читать слёзы на нашем форуме - это позор.
Вы все прохаванные: мутите с кешбеками, депозитами, счетами, облигациями и даже криптой...
Неужели все лоханулись с газом?
Пацаны, я не могу в это поверить...
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:39
Все это - разыгранный спектакль, типа прививки от реального тарифного майдана. Сценаристы - те же, что и с Саакашвили, который "хотел" возглавить "протестное движение" 2-3 года назад. Цена около 7 гр. , которую нам "подарили" с барского плеча, давно предлагалась большинством "поставщиков".
Еще раз следует напомнить, что Украина практически может обеспечить потребности населения собственным газом. Но нам его пытаются продать по европейской+ цене. Смотрим спектакль дальше.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|