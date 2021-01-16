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Кабмін знизив ціни
на газ для населення

Кабмін знизив ціни на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:48

  zarturags написав:Всеодно всі поспригували з облгазів фірташа і далі будуть з них спригувати.


Кто все? 3 калеки?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:02

Шулеры за работой.Следующий тарифный майдан похоже,будет посеръёзней,и сметёт власть.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Подолянин написав:с 1 февраля 2021... А почему не с 1 июня? Пик потребления - январь.

С чего вдруг он пик если в январе часто-густо плюсовая температура?
Вы явно оперируете справочником Стеля.
А я показаниями своего газового счетчика. Последние 5 лет в январе газа уходило больше. Иногда - существенно.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:29

Re: Кабмін знизив ціни на газ для населення

  Подолянин написав:Вы явно оперируете справочником Стеля.

Я явно живу не один десяток лет в Харькове и помню немало лет когда на новый год шел дождь. Про прошлый год и напоминать как-то странно - вроде все ещё должны помнить.

Про то что в районе Одессы даже снег не всегда зимой бывает - знаю хоть и не живу там. Просто как-то раз приехал туда зимой и гулял по парку Шевченко без единого пятнышка снега. Потому некоторые водители южных регионов типа Одессы, Николаева выступают против обязательной зимней резины - она им просто не нужна.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:34

О чём идёт речь вообще? Всем желающим дали возможность летом-осенью сменить поставщика. Смена поставщика занимала 15 минут работы в интернете. Даже не надо было вставать из-за стола и куда-то ехать\идти.
Я сейчас покупаю газ по 5,66 с учётом доставки.
Разве проще майданить?
Читать слёзы на нашем форуме - это позор.
Вы все прохаванные: мутите с кешбеками, депозитами, счетами, облигациями и даже криптой...
Неужели все лоханулись с газом? :shock:
Пацаны, я не могу в это поверить...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:39

Все это - разыгранный спектакль, типа прививки от реального тарифного майдана. Сценаристы - те же, что и с Саакашвили, который "хотел" возглавить "протестное движение" 2-3 года назад. Цена около 7 гр. , которую нам "подарили" с барского плеча, давно предлагалась большинством "поставщиков".
Еще раз следует напомнить, что Украина практически может обеспечить потребности населения собственным газом. Но нам его пытаются продать по европейской+ цене. Смотрим спектакль дальше.
ygn
 
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