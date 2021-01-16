Про це заявив виконавчий директор Офісу залучення інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цивкач в ефірі Апостроф TV.
Дивися повний текст Обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів доларів.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 11:54
Обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів...
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Дивися повний текст Обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів доларів.
Додано: Пон 18 січ, 2021 11:54
Кипр, Нидерланды, Австрия и т.д.-это как всегда, все теже лица.
Диджилитализация значит, спирт, земля, распродажа нераспроданного и шо? Что это дает, да ни чего. Нет у нашего олигарха знаний, как "утюг" сделать, образ мыслей не тот, мировозрение не позволяет.
Все под себя, - "а Що не з'їм, то понадкусую "
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