RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обсяг іноземних інвестицій
становить майже 50 мільярдів...

Обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:54

Обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив виконавчий директор Офісу залучення інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цивкач в ефірі Апостроф TV.

Дивися повний текст Обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92120
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:54

https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2020/
Кипр, Нидерланды, Австрия и т.д.-это как всегда, все теже лица.
Диджилитализация значит, спирт, земля, распродажа нераспроданного и шо? Что это дает, да ни чего. Нет у нашего олигарха знаний, как "утюг" сделать, образ мыслей не тот, мировозрение не позволяет.
Все под себя, - "а Що не з'їм, то понадкусую "
antae2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 01.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Імпорт сиру в Україну в 2020 році збільшився майже вдвічі
R2 » Нед 17 січ, 2021 12:11
7 387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 09:16
unicdima
За 2020 рік українці сплатили майже 200 млн грн штрафів...
R2 » Суб 16 січ, 2021 08:58
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 09:04
vitaliy_berdinskikh
Приплив іноземних інвестицій в Україну зупинився - Данилишин
R2 » Сер 13 січ, 2021 22:15
2 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 23:03
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28701)
18.01.2021 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.