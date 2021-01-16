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Голова УЗ розповів,
скільки він заробляє

Голова УЗ розповів, скільки він заробляє
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:27

Голова УЗ розповів, скільки він заробляє

Пропонуємо до обговорення:
Голова АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак розповів, що отримує 625 тисяч на місяць.

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