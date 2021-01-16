Голова АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак розповів, що отримує 625 тисяч на місяць.
Дивися повний текст Голова УЗ розповів, скільки він заробляє.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:27
Голова УЗ розповів, скільки він заробляє
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Дивися повний текст Голова УЗ розповів, скільки він заробляє.
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