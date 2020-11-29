RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Швейцарська страхова
компанія вийшла з проєкту...

Швейцарська страхова компанія вийшла з проєкту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:06

Швейцарська страхова компанія вийшла з проєкту...

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання послуг, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", через загрозу санкцій США.

Дивися повний текст Швейцарська страхова компанія вийшла з проєкту \"Північний потік-2\" - Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92122
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:07

сразу видно кто что стоит и что собой представляет, мрази продажные
parus1952
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 14.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Амвросий і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія МТС запустила електронний гаманець
R2 » Сер 23 гру, 2020 19:24
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 19:24
prasukvala
Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту...
R2 » Пон 30 лис, 2020 20:38
5 785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 16:43
_hunter
Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)
R2 » Нед 29 лис, 2020 08:24
4 865
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 19:19
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.