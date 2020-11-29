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Швейцарська страхова компанія вийшла з проєкту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання послуг, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", через загрозу санкцій США.
Дивися повний текст Швейцарська страхова компанія вийшла з проєкту \"Північний потік-2\" - Bloomberg
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:07
сразу видно кто что стоит и что собой представляет, мрази продажные
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