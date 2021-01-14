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"Єврономери" в Харкові збунтувалися проти штрафів у 8,5...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 18 січня, власники авто на іноземній реєстрації ( "евробляхери") вийшли в Харкові на акцію протесту проти штрафів в 8,5 тис. Грн, повідомили в русі "Авто Євро Сила" (АЕС). Як розповів UBR.ua нинішній керівник "АЕС Харків" Данило Сергєєв, до 13:30 на протест зібралося близько 200 чоловік. І ще прибувають.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:46
сейчас существует договоренность между МВД и активистами
Сразу видно - правовое государство :) А что говорят за договоренности между бандитами и МВД ? ;) А ну раз не бастуют, значит там договоренности соблюдаются :)
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