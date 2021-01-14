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"Єврономери" в Харкові збунтувалися проти штрафів у 8,5...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 18 січня, власники авто на іноземній реєстрації ( "евробляхери") вийшли в Харкові на акцію протесту проти штрафів в 8,5 тис. Грн, повідомили в русі "Авто Євро Сила" (АЕС). Як розповів UBR.ua нинішній керівник "АЕС Харків" Данило Сергєєв, до 13:30 на протест зібралося близько 200 чоловік. І ще прибувають.
Дивися повний текст \"Єврономери\" в Харкові збунтувалися проти штрафів у 8,5 тис. грн і вийшли на акцію протесту
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:46
сейчас существует договоренность между МВД и активистами
Сразу видно - правовое государство :) А что говорят за договоренности между бандитами и МВД ? ;) А ну раз не бастуют, значит там договоренности соблюдаются :)
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:52
Пипец... Договорённости.
Официальный протест автоконтрабандистов против нарушения полицией "договорённости о перемирии".
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:50
"...к кому ехать и решать проблему” - на месте решалу искать! Не?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:29
Ехайте в МРЕО , решайте проблему регистрацией корча...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:34
Цирк на дроти.
А у домушников есть договоренность на время карантина?
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:03
Нехай сплатять штраф і не треба буде нікуди їздити. Дивні люди. Скористалися законом про АТО, щоб завезти свій металобрухт. Зараз це вже не актуально.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 13:35
АЕС решила, что они могут закон не соблюдать и им ничего не будет. Полиция ,не в курсе, что они так решила и штрафует их, а у них с кем-то договоренность...Смешно даже, разводят покупателей, что тех штрафовать не будут, а тут такое...Полиция виновата...
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