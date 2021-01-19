Можно и первое и второе.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 21:47
Re:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:01
Re:
а сколько времени можно ездить после уплаты штрафа до нового штрафа ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:49
Re:
Флудерасти, для чого ви пишете коменти якщо не в темі?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:53
За новое нарушене - уже через секунду можно выписывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:55
Це хто тобі сказав, що б.ляхарів не можна було штрафувати за порушення?
Митні справи то взагалі не компетенція поліції. Ти згоден, наприклад, щоб поліцейський на дорозі перевіряв правильність сплати тобою податків?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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