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"Єврономери" в Харкові
збунтувалися проти штрафів у 8,5...

"Єврономери" в Харкові збунтувалися проти штрафів у 8,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 21:47

Re:

  june1978 написав:зупиняти не можна штрафувати не можна.
Можно и первое и второе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:01

Re:

а сколько времени можно ездить после уплаты штрафа до нового штрафа ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:49

Re:

Флудерасти, для чого ви пишете коменти якщо не в темі?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:53

  yama написав:а сколько времени можно ездить после уплаты штрафа до нового штрафа ?

За новое нарушене - уже через секунду можно выписывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:55

  june1978 написав:Нарешті поліція отримала доступ до митної бази ато б*** ведуть себе як дипломати на дорозі..зупиняти не можна штрафувати не можна.

Це хто тобі сказав, що б.ляхарів не можна було штрафувати за порушення?
Митні справи то взагалі не компетенція поліції. Ти згоден, наприклад, щоб поліцейський на дорозі перевіряв правильність сплати тобою податків?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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