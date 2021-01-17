Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:06
Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID.
Додано: Пон 18 січ, 2021 15:06
Будут впаривать китайский Sinovac с эффективностью фифти фифти, но по цене как Пфайзер.
Додано: Пон 18 січ, 2021 15:37
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