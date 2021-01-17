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Україна може відразу отримати
три різні вакцини від COVID

Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:06

Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Україна може відразу отримати три різні вакцини від COVID.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:06

Будут впаривать китайский Sinovac с эффективностью фифти фифти, но по цене как Пфайзер.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:37

  intrastranger написав:Будут впаривать китайский Sinovac с эффективностью фифти фифти, но по цене как Пфайзер.

50/50 -- только по данным из Бразилии. Турция 91 заявляет.
_hunter
 
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