Що зміниться з впровадженням накопичувальної пенсії -...

Додано: Пон 18 січ, 2021 16:38

В 2016 уже снижали ЕСВ на 19% - это привело к многомиллиардному дефициту пенсионного фонда. Сейчас будут снижать еще на 2% - это уж точно не поднимет пенсии. Деньги перетекут в частные фонды, которые будут их крутить десятилетиями. Еще на 2% поднимут НДФЛ, да и военный сбор никто снимать не собирается. А способов сохранить эти деньги хотя бы от инфляции как не было, так и нет.

“Это нужно еще и потому, что важная традиция ответственного накопления на пенсию, уже с первого года трудовой деятельности, не сформирована”, – добавила она. - тут уж народ сам себе побежит откладывать, видя, что пенсий не будет.