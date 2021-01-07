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Що зміниться з впровадженням
накопичувальної пенсії -...

Що зміниться з впровадженням накопичувальної пенсії -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:38

Що зміниться з впровадженням накопичувальної пенсії -...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальну пенсію буде впроваджено з 2023 року.

Дивися повний текст Що зміниться з впровадженням накопичувальної пенсії - Третьякова.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:38

В 2016 уже снижали ЕСВ на 19% - это привело к многомиллиардному дефициту пенсионного фонда. Сейчас будут снижать еще на 2% - это уж точно не поднимет пенсии. Деньги перетекут в частные фонды, которые будут их крутить десятилетиями. Еще на 2% поднимут НДФЛ, да и военный сбор никто снимать не собирается. А способов сохранить эти деньги хотя бы от инфляции как не было, так и нет.
“Это нужно еще и потому, что важная традиция ответственного накопления на пенсию, уже с первого года трудовой деятельности, не сформирована”, – добавила она. - тут уж народ сам себе побежит откладывать, видя, что пенсий не будет.
ellinas2
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:07

Совершенно верно.Солидарная система накроется медным тазом.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:45

кто-то хорошо нагреет на деньгах из этих фондов руки, дыра в ПФ станет еще больше, распилят бабло на создание этой системы - вроде ничего не забыл?
RomanTik
 
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