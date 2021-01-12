У Португалії вивели з експлуатації вугільну електростанцію Sines і в країні залишилася лише одна вугільна електростанція і її планують закрити в листопаді.
Дивися повний текст Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40
Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції
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Дивися повний текст Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції.
Додано: Пон 18 січ, 2021 16:41
Как они красиво рассказывают: декарбонизация... Пусть они расскажут лучше - как одной "зеленой энергией" будут своих потребителей в безветренную ночь запитывать! А так: угольную ТЭС закрыли, заменили газовой, и всех делов то!!!
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