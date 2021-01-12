RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Португалія до кінця року закриє
всі вугільні електростанції

Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40

Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції

Пропонуємо до обговорення:
У Португалії вивели з експлуатації вугільну електростанцію Sines і в країні залишилася лише одна вугільна електростанція і її планують закрити в листопаді.

Дивися повний текст Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92126
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:41

Как они красиво рассказывают: декарбонизация... Пусть они расскажут лучше - как одной "зеленой энергией" будут своих потребителей в безветренную ночь запитывать! А так: угольную ТЭС закрыли, заменили газовой, и всех делов то!!!
Radon
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк відтермінував на пів року автоматизацію...
R2 » Чет 14 січ, 2021 19:21
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 19:21
moveton
З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення...
R2 » Сер 13 січ, 2021 01:56
1 436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 01:56
kseniazagadka2015
До кінця року ціни на житло в Харкові досягли...
R2 » Вів 12 січ, 2021 17:50
3 170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 00:39
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.