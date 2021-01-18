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У ВООЗ заявили, що перемогти
пандемію коронавірусу 2021...

У ВООЗ заявили, що перемогти пандемію коронавірусу 2021...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:53

У ВООЗ заявили, що перемогти пандемію коронавірусу 2021...

Пропонуємо до обговорення:
Нинішнього року епідемічна ситуація у світі стане керованішою, повідомив глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге. Він уточнив, що повністю перемогти пандемію коронавірусу поки що не вдасться.

Дивися повний текст У ВООЗ заявили, що перемогти пандемію коронавірусу 2021 року не вдасться.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:53

Для этого вакцинацию и начали,чтобы стало ещё хуже.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:01

Израиль к марту планирует вакцинировать практически всё взрослое население и уже весной снять все ограничения. Такие же планы у Эмиратов, активно проводящих вакцинацию. Другие страны планируют к лету забыть про коронавирус тоже активно вакцинируя.
Возможно ВОЗ имеет в виду страны аутсайдеры по вакцинации, где еще даже не начали делать вакцины, у нас точно похоже будет еще не один локдаун, когда другие забудут уже.
freeze
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