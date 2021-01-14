Крім того, органи Національної поліції почали масово перевіряти бізнес на предмет дотримання карантину.
Дивися повний текст Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:53
Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес
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Дивися повний текст Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес.
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:54
Уже доить некого, а они все не успокоятся ! Остались одни эпицентры...
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