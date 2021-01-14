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Перевірки: Нацполіцію
уповноважили штрафувати бізнес

Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:53

Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, органи Національної поліції почали масово перевіряти бізнес на предмет дотримання карантину.

Дивися повний текст Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:54

Уже доить некого, а они все не успокоятся ! Остались одни эпицентры...
Lady_N
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