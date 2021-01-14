Крім того, органи Національної поліції почали масово перевіряти бізнес на предмет дотримання карантину.
Дивися повний текст Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:53
Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірки: Нацполіцію уповноважили штрафувати бізнес.
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:54
Уже доить некого, а они все не успокоятся ! Остались одни эпицентры...
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:21
По факту 1000 у.е решает любой из этих строгих правил, если через крышу мона и за 500, а по факту домашних мастеров красоты без чп ни разу не слышал.
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:22
kravcenkog63, а чей же ещё? На то налоговая и существует, чтобы добровольно-принудительно из своих деньги вытрясать.
Кстати, насчёт "допуск к проверке работников Гоструда по вопросам выявления “неоформленных” работников или выплаты заработных плат в конвертах". Ну про людей они ещё могут попросить объяснения что эти товарищи тут делают. А как по закону предполагается проверять наличие зарплат в конвертах? Искать конверты с деньгами с надписью "зарплата"?
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