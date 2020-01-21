Про це повідомив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Суд зобов'язав один з харківських заводів заплатити понад 400 тис. грн збитків за викиди.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:20
Суд зобов'язав один з харківських заводів заплатити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд зобов'язав один з харківських заводів заплатити понад 400 тис. грн збитків за викиди.
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:21
Странный завод какой-то. С "Коксохима" пример брать надо - его по адресу вообще не оказалось!
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