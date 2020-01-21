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Суд зобов'язав один з
харківських заводів заплатити...

Суд зобов'язав один з харківських заводів заплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:20

Суд зобов'язав один з харківських заводів заплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Суд зобов'язав один з харківських заводів заплатити понад 400 тис. грн збитків за викиди.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:21

Странный завод какой-то. С "Коксохима" пример брать надо - его по адресу вообще не оказалось!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:28

Когда коксохим оштрафуют?
Амвросий
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