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Ілона Маска запрошують
відкрити бізнес в Україні

Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:00

Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ТСН.uа заявив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

Дивися повний текст Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:00

Долларами торговать может - у него их много. :mrgreen:
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:28

Idiots (((
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:58

Дальше не надо продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять.

Если есть возможности, производите и поставляйте. Но судя по всему не все так радужно, посему возможно Маск и приедет в Житомир, как только гиперлуп туда построят ;)
Igorten
 
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