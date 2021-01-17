Про це в інтерв'ю ТСН.uа заявив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.
Дивися повний текст Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 19:00
Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:00
Долларами торговать может - у него их много.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:58
Если есть возможности, производите и поставляйте. Но судя по всему не все так радужно, посему возможно Маск и приедет в Житомир, как только гиперлуп туда построят
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:34
Ага. Будут у нас как у туземцев разрывать ископаемые а мы будет как бабуины в набедренных повязках бродить
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:55
Re: Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні
Янтарь проще
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:55
збс
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:01
Конечно приедет! И тогда Васюки превратятся в межгалактические Нью-Васюки! Где-то я уже это слышал. :-)
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