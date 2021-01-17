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Ілона Маска запрошують
відкрити бізнес в Україні

Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:00

Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ТСН.uа заявив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

Дивися повний текст Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:00

Долларами торговать может - у него их много. :mrgreen:
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:28

Idiots (((
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:58

Дальше не надо продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять.

Если есть возможности, производите и поставляйте. Но судя по всему не все так радужно, посему возможно Маск и приедет в Житомир, как только гиперлуп туда построят ;)
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Как тебе такое? :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:55

Re: Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні

Янтарь проще
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:55

збс
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Молодець, запросив, чому б ні.
Перспективи великі у ношої країни.
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Маск: "Приеду на первом же вагоне гиперлупа ЕС - Украйна"
kdevil
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