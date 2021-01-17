Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні

Додано: Вів 19 січ, 2021 11:40

antikkristall написав: А когда Маск узнает кто уже несколько лет владеет землей с этими самыми месторождениями, тогда точно приеедет А когда Маск узнает кто уже несколько лет владеет землей с этими самыми месторождениями, тогда точно приеедет

Вона вже давно приватизована і продана аборигенам.Шевченківське родовище літієвих руд (Донецька обл.) відкрили ще у 1982 році. Попередню розвідку провели у 1984-1988 роках. Тоді ж Держкомісія із запасів корисних копалин затвердила запаси.21 лютого 2018 року ці дані вкажуть у спецдозволі на літій, яке Держгеонадра без конкурсу надасть фірмі “Петро-Консалтінг”. Формальні власники – ресторатор зі Львова – Олег Большаков та київський скульптор – Микола Єсипенко.На початку березня “Петро-Консалтінг” почала оформляти іще один спецдозвіл на видобуток літію. Кіровоградська облрада вже надала фірмі погодження на видобування літієвих руд ділянки Добра.Офіційний телефон компанії, вказаний в реєстрі Мін’юсту – також належить і компанії “Чарівний маєток”. Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко. Пізніше генеральний директор “Петро-Консалтінгу” підтвердить журналістам, що Тарас Ігнащенко – один з керівників компанії....Полохівське родовище у Кіровоградські області, на відміну від Шевченківського, виводили за схемою, яка тривала 7 років. Про цю оборудку раніше розповідала програма “Наші гроші з Денисом Бігусом”.Спочатку, у 2011 році, землі родовища вивели із державної власності. Тоді 60 жителів Києва та Київської області отримали у приватну власність для ведення особистого селянського господарства ділянки по 2 га – загалом 120 га. У подальшому ці люди свої ділянки продали ТОВ “Укрлітійвидобування”. Пізніше фірма отримала погодження міської ради і лише у 2017 році отримала від Геонадр спецдозвіл на видобуток літію.У 2011 році, під час виведення землі фірмою керували люди з орбіти Юрія Іванющенка і Олексія Азарова. Наприкінці 2014-го її очолив менеджер Олександра Табалова та його сина Андрія. Нині компанія записана на – єгиптянина, компанію з Арабських еміратів (“Харсам орез фзе”), київських бізнесменів Олега Каднікова та Ігоря Воронова, близького до угрупування Дмитра Фірташа, та нардепа Вадима Новинського.